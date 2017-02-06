LG'nin yarışmasını kazanan fotoğraflar belli oldu

18 yaşından büyük tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan “LG Photo Awards” yarışmasında kazananlar, aralarında İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) üyelerinin de bulunduğu 7 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Buna göre yarışmada genel kategoride birincilik ödülünü Nazım Torun, LG G5 ile çektiği “Deniz İnsanları” isimli fotoğrafıyla alırken, ikincilik ödülünü Murat Yılmaz, LG G4 ile çektiği “Boş Sandalye” isimli fotoğrafı ve üçüncülük ödülünü ise Yasin Yüksel, LG G2 ile çektiği “Gelecek Topraklar” isimli fotoğrafıyla kazandı.

Doğa, Gezi, İnsan, Çocuk, Lifestyle, Yemek ve Diğer olarak sınıflandırılan kategorilerde çekilen fotoğraflar arasında dereceye giren tüm yarışmacılar birbirinden güzel ödüllerin yanı sıra “LG Photo Awards” sertifikasını da almaya hak kazandı.

Doğa Kategorisi Kazanan: Erhan Albayrak – “Heba Yaylası” – LG G4

Gezi Kategorisi Kazanan: Hilal Deniz – “Kapadokya” – LG G4

İnsan Kategorisi Kazanan: Umut Can Kerme – “Yaşamdan Enstantane” – LG G3

Çocuk Kategorisi Kazanan: İsmail Okur – “Dudak” – LG G4

Lifestyle Kategorisi Kazanan: Abdülhamit Akar – “Uzun Pozlama” – LG G4

Yemek Kategorisi Kazanan: Arda Kalkan – “Kuşburnu” – LG G5

Diğer Kategorisi Kazanan: Ahmet Çetintaş – “Geometri” – LG G4