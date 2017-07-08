LG Q6 teknik özellikleri ile karşımızda!

LG G6'nın FullVision ekranı ile büyük beğeni toplayan LG, 11 Temmuz tarihinde Polonya'da düzenlenecek olan LG etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak. Bu ürünler arasında bugün gelen sızıntı ile LG Q6 modelinin de olduğu resmen ortaya çıktı.

Geekbench 4 testinde görüntülenen LG Q6, teknik özellikleri ile orta segment bir Android telefon olacağının sinyallerini veriyor. LG Q6'nın LG G6 gibi 18:9 en boy oranı ile geleceğini ve 5.4 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.

LG-M700 kod adını taşıyan LG Q6, gücünü Qualcomm'un 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 430 yonga setinden alacak. Bu yonga setinin 28nm üretim süreci ile üretildiğini ve bünyesinde Adreno 505 grafik birimini barındırdığını belirtelim.

3 GB RAM ile gelen LG Q6, Android 7.1.1 Nougat ile kutusundan çıkacak. LG Q6, Geekbench 4 testinin tek çekirdek bölümünden 622 puan ve çoklu çekirdek testinden ise 1777 puan almayı başarıyor.