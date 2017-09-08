LG Q6 Türkiye’de satışa çıkıyor

LG Electronics, yeni akıllı telefonu LG Q6’yı Buz Platini (Ice Platinum), Astro Siyah (Astro Black), Terra Altın (Terra Gold) ve Mistik Beyaz (Mystic White) olmak üzere farklı renk seçenekleri ve beraberindeki sürpriz hediyeleriyle birlikte Türkiye’deki kullanıcılarla Eylül ayının ortalarından itibaren buluşturacak. LG G6’nın ardından FullVision görüntü kalitesine sahip ilk akıllı telefon olan LG Q6, LG’nin kullanıcıların talep ettiği pek çok üst düzey özelliği rekabetçi fiyatlarla sunuyor.

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.

Sadece özellikleriyle değil görüntüsüyle de ön planda

LG Q6, minimalist, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekici bir görünüşe sahip. Göze hoş görünmeyen kamera çıkıntısını ortadan kaldıran ve şık bir görüntüsü olan Q6, sahip olduğu kıvrımları ve yuvarlatılmış köşeleriyle ekranın köşelerine de uyum gösteriyor. Q6, şık metalik çerçevesiyle çok daha dayanıklı bir günlük kullanım deneyimi sağlayan hafif ve sağlam bir cihaz sunuyor.

Q6 minimalist tasarımıyla göz dolduran bir telefon olmasının yanı sıra kullanım kolaylığı da sağlıyor. LG G6’nın geliştirilmesi sırasındaki araştırmalardan yararlanan Q6, tek elle de kolayca kullanılabiliyor. Q6’nın kullanım kolaylığı sağlayan bir başka özelliği de tescilli Yüz Tanıma. Kullanıcıların, piyasadaki diğer yüz tanıma sistemleriyle karşılaştırıldığında çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde cihazı açmasını sağlıyor.

Özçekimlerde kadraj dışında kalmaya son

Tahmin edilebileceği gibi Q6, LG’nin optik mükemmeliyetine de sahip. Akıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, fotoğraf meraklılarının hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.

Q6 her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyor

LG Q6 ayrıca oldukça dayanıklı. Q6’nın çevresindeki metal çerçeve dünya üzerinde bilinen en güçlü alüminyum alaşımlarından biri olan ve havacılık gibi sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılan 7000 serisi alüminyumdan oluşuyor. Cihaz bunun dışında LG’nin sıcaklık, sızıntı ve şok gibi uluslararası test protokollerinden çok daha zorlayıcı şartları içeren 20’nin üzerindeki batarya testine de tabi tutuluyor.

LG Q6’nın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 1.299 TL olacak.

LG Q6, gelecek aydan itibaren Asya’daki kilit öneme sahip pazarların dışında Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’daki pazarların durumuna göre satışa çıkarılacak.

Kilit Özellikler:



- Chipset: Qualcomm Snapdragon™ 435 Mobile Platform

- Ekran: 5.5-inç 18:9 FHD+ FullVision Ekran (2160 x 1080 / 442ppi)

- Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM

- Kamera: Arka 13MP Standart Açı / Ön 5MP Geniş Açı

- Batarya: 3,000mAh (yerleşik)

- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

- Boyut: 142.5 x 69.3 x 8.1mm

- Ağırlık: 149g

- Ağ: LTE / 3G / 2G

- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-B 2.0

- Diğer Özellikler: Yüz Tanıma / Google Asistan / Kare Kamera / Sabit Kayıt / FM Radyo