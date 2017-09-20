Uygun fiyatlı LG Q6, Türkiye’de satışa sunuldu!

LG, yeni akıllı telefonu LG Q6’yı Buz Platini (Ice Platinum), Astro Siyah (Astro Black), Terra Altın (Terra Gold) ve Mistik Beyaz (Mystic White) olmak üzere farklı renk seçenekleri ve beraberindeki sürpriz hediyeleriyle birlikte Türkiye’deki kullanıcılarla bugünden itibaren buluşturacak. LG G6’nın ardından FullVision görüntü kalitesine sahip ilk akıllı telefon olan LG Q6, LG’nin kullanıcıların talep ettiği pek çok üst düzey özelliği rekabetçi fiyatlarla sunuyor.

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.

Akıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, fotoğraf meraklılarının hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.

LG Q6 Türkiye fiyatı ise 1.299 TL olarak belirlendi.

Teknik Özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435

Ekran: 5.5-inç 18:9 FHD+ FullVision Ekran (2160 x 1080 / 442ppi)

Hafıza: 3GB RAM / 32GB ROM

Kamera: Arka 13MP Standart Açı / Ön 5MP Geniş Açı

Batarya: 3,000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Boyut: 142.5 x 69.3 x 8.1mm

Ağırlık: 149g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / USB Type-B 2.0

Diğer Özellikler: Yüz Tanıma / Google Asistan / Kare Kamera / Sabit Kayıt / FM Radyo