LG Signature OLED TV serisi tanıtıldı

LG, düz ekran TV ürünlerinde zirveyi temsil eden yüksek kaliteli LG SIGNATURE OLED TV serisinin W ürününü CES 2017’de tanıttı. Dolby Vision ve Dolby Atmos ses teknolojilerini içeren 10 farklı üründen oluşan yeni LG TV ürün ailesinde herkesin hayran kaldığı ve Picture-on-Wall tasarımıyla “2017 CES En İyi İnovasyon Ödülü”nü kazanan 77 inç LG SIGNATURE OLED TV W modeli de bulunuyor.

LG’nin 2017 OLED TV ürünleri 77/65W7, 77/65G7, 65/55E7, 65/55C7 ve 65/55B7 modellerinden oluşuyor. LG’nin bu yeni modelleri kusursuz siyahlar, sonsuz kontrast ve genişletilmiş bir renk aralığı ile herhangi bir TV’nin üretebileceği en gerçekçi görüntüleri sunuyor.

LG’nin en yeni 2017 OLED TV’leri, televizyonları bütünsel bir eğlence merkezine çevirmek amacıyla yola çıkan birçok yeni özellik sayesinde oldukça sağlam ve mükemmel bir deneyim yaşatıyor. 2017 OLED TV ürün ailesinde yer alan B7 ve C7 serileri bir bıçak kadar ince olan büyüleyici bir tasarıma sahip. Picture-on-Glass tasarımıyla öne çıkan E7 ve G7 modelleriyle birlikte, W7 modeli de eşsiz Picture-on-Wall tasarımıyla CES 2017’de büyük beğeni topladı.

W7 modelinin inovatif tasarımı, ekranın güzelliğini öne çıkartacak şekilde tüm diğer unsurları ortadan kaldırarak LG’nin benimsediği “daha az olan daha fazladır” felsefesini tam anlamıyla yansıtıyor.

W7’nin şık ve bıçak kadar ince kenarları televizyonun adeta havada süzülüyor gibi görünmesini sağlarken, kullanıcıyı tamamen sarmalıyor. 65 inçlik modelin 2,57 milimetrelik OLED TV paneli, sadece manyetik aparatlar kullanılarak duvara tutturulabiliyor.

Bu sayede TV ve duvar arasındaki boşluk ortadan kalkıyor. Kullanıcıyı çevreleyen hissiyat, yükselen hoparlörler ve Dolby Atmos ses kalitesiyle tamamlanıyor. W7’nin bu benzersiz tasarımı, bir televizyon seyretmekten öte adeta pencereden dışarıyı izliyormuş hissiyatı yaratıyor.

LG W7 OLED TV serisi bir milyar renk ve sınırsız kontrast oranı ile birlikte hiçbir ışık sızması olmadan kusursuz siyahlar sunan LG OLED’in devrimci pixel dimming teknolojisine de sahip. Bunun yanında LG’nin 2017 OLED TV’leri Ultra Parlaklık teknolojisi sayesinde gerekli noktalarda çok daha üstün bir parlaklık sunabiliyor.

Dünya çapındaki birçok gelişmiş sinemanın arkasındaki güç olan Dolby’nin Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisine sahip olan yeni LG OLED TV serisi, Dolby Vision özelliği ile en zengin renkleri, üstün parlaklık ve kontrast oranı sayesinde, evde sinema deneyimini başka bir noktaya taşıyor.

Dolby Atmos izleyenleri tam olarak aksiyonun ortasına koyuyor ve sahip olduğu zengin seslerle tüm odayı dolduruyor. Hatta baş seviyesinin üstünde kalan noktaları bile güçlü ve hareketli seslerle doldurarak seslerin seyirciler arasında dolaşmasını sağlıyor. Dolby her sesi kendine ait bir noktada izole ederek aynı gerçek dünyadaki gibi oldukça bütünleşik, zengin ve çok katmanlı bir ses deneyimi yaratıyor.

Dünyada Dolby Atmos özelliğine sahip ilk televizyon olan 2017 LG OLED TV ürün serisi, tüm içerikleri teknoloji harikası bir görüntü ve son teknolojiye sahip ses özellikleriyle birlikte kullanıcıya sunarak bulunduğu ortamı adeta bir eğlence merkezine çeviriyor.

Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerinin bir araya gelmesi ise tüm dünyadaki profesyonel içerik üreticileri ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından desteklenen tamamlayıcı bir çözüm sunuyor. Şu anda 80’den fazla Dolby Vision uyumlu stüdyo içeriği, 100’den fazla Dolby Atmos uyumlu stüdyo içeriği ve her iki formatla uyumlu 25 içerik mevcut durumda. Ayrıca dünya çapında OTT üreticilerinin sunduğu 100 saatin üzerinde izleme süresi olan Dolby Vision özellikli orijinal içerikler de 2017 yılı içinde çok yakın bir zamanda Ultra Blu-ray disklerdeki Dolby Vision içeriklerle birlikte kullanıcıların erişiminde olacak.

W7 serisi ve diğer tüm LG 2017 OLED TV’ler çok daha parlak sahneler ve detaylı gölgeler sunmayı amaçlayan gelecek nesil HDR içerikleri görüntüleyebilmek için Aktif HDR özelliğine sahip. Aktif HDR özelliği LG TV’lerin görüntüleri kare kare işlemesini ve gerekli olan yerlere dinamik verileri ekleyebilmesine imkân veriyor.

Bu teknoloji LG TV’de oynatılan orijinal HDR içeriğin statik veri içermesi ya da meta veri içermemesine bakmaksızın en iyi görüntü kalitesini sunuyor.

Tüm LG 2017 OLED TV’ler Dolby Vision, HDR 10, HLG (Hybrid Log Gamma) ve Technicolor’un Gelişmiş HDR formatlarını da içeren tüm HDR formatlarını destekliyor. Yeni HDR Effect özelliğiyle tamamlanan bu çok yönlülük sayesinde standart çözünürlükteki görüntüleri kare kare işleyebilen LG TV’ler belirli alanlardaki parlaklığı yükselterek kontrast oranlarını geliştiriyor ve çok daha keskin görüntüler oluşturuyor.

LG’nin en son sürüm sezgisel webOS 3.5 Smart TV platformunu kullanan OLED TV serisi, izleyicilerin online olarak HDR içeriklere erişmeleri konusunda oldukça büyük bir rahatlık sunuyor. LG, kullanıcıların en üstün ve rahat ev sinema keyfine erişebilmelerini sağlamak için Netflix ve Amazon gibi lider dijital içerik üreticileriyle güçlerini birleştiriyor. LG OLED TV’lerde görüntülenen HDR içeriklerin potansiyelini göstermek amacıyla CES 2017 boyunca Netflix’ten Dolby Vision içerikler ve Amazon Prime Video’dan da HDR içerikler de ekranlarda sergilendi.