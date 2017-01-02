LG, uçan hoparlörünü CES 2017'de görücüye çıkaracak

LG, tüketici elektroniği alanındaki heyecan verici teknolojik gelişimin ulaştığı en üst noktayı temsil eden yeni ürünü, havada asılı duran fütüristik taşınabilir hoparlör LG PJ9’u CES 2017'de sergileyecek.

Eşsiz bir ses kalitesine sahip olan LG PJ9 kablosuz hoparlör, beraberindeki Levitation Station’ın üzerinde havada asılı duran tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Çarpıcı görünümüne ek olarak, ev veya dış mekan fark etmeksizin müzik, podcast ve diğer tüm ses içeriklerini sorunsuz bir şekilde oynatma olanağı da sunuyor.

LG PJ9, sahip olduğu büyülü görüntüsünü Levitation Station’ın içinde bulunan güçlü elektromıknatısları kullanarak sağlıyor. Bu sayede herhangi bir yüzeye temas etmeden ya da kabloya ihtiyaç duymadan müzik ve sesleri oynatabiliyor.

Çekirdek kısımda ise Levitation Station içine gömülü, türbin bıçağından esinlenilen tasarıma sahip olan 360 derecelik çok yönlü hoparlör, aynı zamanda bir subwoofer’ın derin bas etkisini kullanıcılara sunuyor.

LG PJ9, aynı zamanda orta aralıktaki ses tonlarını ve keskin tizleri kaliteli bir şekilde duyurmak için Dual Passive Radiator teknolojisine sahip.

LG PJ9’un 10 saate kadar kullanım sunan bataryası azaldığında ise havada asılı duran akıllı ve taşınabilir hoparlörü, otomatik olarak Levitation Station'a iniyor ve kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. LG PJ9 bu işlemi gerçekleşirken müziği kesintiye uğratmıyor ve kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek duymuyor.

LG PJ9, IPX7 uyumluluğu sayesinde açık hava kullanımlarında olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor. Multipoint teknolojisi ise daha fazla rahatlık ve çok yönlülük sağlamak için LG PJ9’un eşzamanlı olarak iki Bluetooth cihazına birden bağlanabilmesini sağlıyor.