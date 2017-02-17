LG V30 bomba gibi gelecek!

Şimdiye kadar gelen bilgiler, LG’nin bu ayın sonlarında tanıtacağı amiral gemisi LG G6’da, Samsung tarafından üretilecek ve ilk olarak Galaxy S8 modelinde kullanılacak olması nedeniyle Snapdragon 835 işlemciyi kullanamayacak. Bunun yerine bir önceki model Qualcomm Snapdragon 821 işlemci ile güçlendirilecek.

Şimdi yeni bir söylenti, LG'nin amiral gemisi aralığını G serisinden V serisine kaydırdığına işaret ediyor. Söylentiye göre, LG V30, şirketin 2017 yılına ait amiral gemisi cihazı olacak ve 6 GB RAM ile birlikte en son Qualcomm işlemcisi Snapdragon 835 tarafından desteklenecek. Telefon, LG V20'ye kıyasla çok daha iyi özellikler ve Quad-DAC ile birlikte gelecek.

Sızıntı ayrıca, LG V30'un ön ve arkada çift kameraya sahip olacağını ve iki çift kameraya sahip ilk cihaz olacağını iddia ediyor. Kaynak ayrıca, bazı gizemli yeni özelliklerden bahsediyor ancak, bunların ne olabileceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ayrıca, LG V30'un resmi olarak yılın ikinci yarısında çıkabileceğini söylüyor.

Mevcut LG V20, 1440p 5.7-inç Quad HD ana birincil ekrana ve IPS Kuantum ikincil ekrana sahip. Telefon, 4 GB RAM'li Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ile güçlendirilmiş ve ayrıca, 16 MP + 8 MP ana çift kamera ve 5 MP ön kamera ile birlikte geldi.