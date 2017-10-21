LG V30 iPhone 8'den daha sağlam! İşte kanıtı!

LG V30 şu anda piyasada en iyi akıllı telefonlardan biridir ve düşürme testlerinde ne kadar dayanıklı olduğunu merak ediyorsanız haberimiz tam size göre. 'GizmoSlip' adlı bir YouTube kanalı, aslında ne kadar dayanıklı olduğu hakkında size daha iyi bir fikir vermek için LG V30'u test etmeye karar verdi. Cihaz çeşitli açılardan 10 kez düşürüldü ve yaklaşık 1.5m yükseklikten düşürüldüler. GizmoSlip aslında bu düşme testini 'Ultimate Drop Test' olarak gösteriyor ve kaynak aslında hem Galaxy Note 8'i hem de iPhone 8 Plus'ı geçmişte düşürme testine tabi tutmuştu.

Bu düşme testlerinde, sol alt, sağ alt, sağ alt, üst sağ, üst sol, üst taraf, sol taraf, sağ taraf, arka ve ön LG V30'un her bir tarafına çarpması sağlandı. LG V30, düşme testlerinden sağ çıkmayı başardı, ancak doğal olarak biraz hasar aldı. Aslında Galaxy Note 8 dekaynak tarafından test edildiğinde sonucu sundu ve tüm 10 düşürmede hayatta kaldı. iPhone 8 Plus ise 10 düşürmeden 9'undan kurtulabildi. Çoğunuzun bildiği gibi, bu telefonların tamamı metal ve camdan yapılmıştır, bu nedenle bunu bir dizi düşme testinden sağlam çıkmaları oldukça iyi.

Aşağıda yayınlanan videoyu izlyebilirsiniz.