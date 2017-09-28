LG V30'un kamerası 50.000 dolarlık RED Weapon'a karşı!

Parker Walbeck, LG V30'un 16 megapiksel + 13 Megapiksellik çift kamerası ve 1um piksel büyüklüğü ile devrim yaratan kamerasını, RED firmasının 50.000 dolar fiyat etiketine sahip RED Weapon ile karşılaştırdı. Arada fiyat konusunda uçurumlar olmasına rağmen ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı.

6K çözünürlüğünde video çekebilen RED Weapon, profesyonellerin vazgeçilmez ekipmanları arasında yer alıyor. Ancak mobil teknolojinin ne kadar geliştiğini LG V30 bu karşılaştırma ile bir kez daha kanıtlamış oldu.

Yine de bu testlerin gündüz çekimlerinde yapıldığı için LG V30 ile RED Weapon arasında pek fark olmadığını, karanlık ortamda çekilen videolarda RED Weapon'ın fark atacağını belirtelim.