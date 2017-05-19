LG V30'un tasarımına bir göz atın

İki gün önce, Google'ın I/O 2017 geliştirici konferansında, Galaxy S8/S8+ ve LG'nin bir sonraki amiral gemisi telefonunun bu yılın sonunda Daydream'i destekleyeceği açıklandı.

Bu açıklama, LG V30'un yolda olduğunu da doğruladı ve bu cihazın Daydream için gereken donanım gereksinimlerinden biri olan bir OLED ekranı kullanacağını ima etti.

Ve bu üst düzey onaylamanın hemen ardından, LG V30'un genel tasarımına bir göz attırabilecek patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Peki bu patentin neden LG V30’a ait olduğu düşünülüyor? Çünkü patent görüntüleri açıkça ikincil bir ekran gösteriyor. LG ikincil ekranları bu seride kullanıyor.

Ayrıca bu patent LG V30’da kullanılır ise şayet, telefonun neredeyse yok denecek çerçeve tasarımı ile geleceğini söyleyebiliriz.