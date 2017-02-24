LG'den dev bataryalı X Power 2!

MWC 2017 için hazırlıklara tam gaz devam eden LG, bugün sessiz sedasız bataryası ile ön plana çıkan telefonu X Power 2'yi tanıttı. Orta seviye Android kullanıcılarına hitap eden LG X Power 2, sahip olduğu batarya ile kullanıcısına 2 gün gibi uzun bir şarj süresi sunuyor.

LG X Power 2, şarj edilmeden tüm hafta sonu çalışacak şekilde tasarlandı. Tamamen şarj edilmiş olan LG X Power ile videoları yaklaşık 15 saat süreyle sürekli olarak oynatabilir, yaklaşık 14 saat navigasyon yönergeleri sağlayabilir veya yaklaşık 18 saat boyunca web'de gezinebilirsiniz.

LG X Power 2, kullanıcılarının talep ettiği yüksek hızlı şarj teknolojisini de içeriyor. Bir saatlik şarj ile cihazın bataryasının %50'si dolabiliyor. Bu arada cihazın 4.500 mAh gibi devasal bir bataryaya sahip olduğunun altını çizelim.

LG X Power 2 özellikleri

LG X Power 2; 5.5 inç büyüklüğünde 720P ekrana, 1.5 GHz hızında çalışan işlemciye, 13 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameraya, 2 GB RAM'e, 4.500 mAh kapasiteli bataryaya ve 16 GB dahili olmak üzere microSD kart ile 2TB'a kadar artırılabilen hafızaya sahip.

LG X Power 2; 154.7 x 78.1 x 8.4mm boyutlarında ve 164 gram ağırlığında. Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkan LG X Power 2; Black Titan, Shiny Titan, Shiny Gold ve Shiny Blue renk seçenekleri ile geliyor. Telefonun fiyatı hakkında henüz bir açıklama bulunmadığını belirtelim.