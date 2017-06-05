LG, yeni akıllı telefonunu tanıttı

LG, Güney Kore'de yeni bir akıllı telefon tanıttı. LG X500 adlı akıllı telefon, 5.5 inç ekran özelliği ile geliyor.

LG X500, MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte gelen telefonda 32GB dahili depolama da bulunuyor.

LG X500 akıllı telefonunun diğer özellikleri arasında selfie için 5 megapiksel ön kamera ve adet 13 megapiksel arka kamera bulunuyor.

Akıllı telefon ayrıca, oldukça büyük 4,500 mAh pil ile geliyor. Bu pil görünüşe göre 20 saate kadar video oynatma ve bir saat içinde sıfırdan yüzde yüze şarj edilebilir.

LG X500, Android Nougat ile birlikte geliyor ve 9 Haziran Cuma günü Güney Kore'de satışa sunulacak. Telefon yaklaşık 319.000 KRW yani 285 $ perakende satış fiyatına sahip olacak.