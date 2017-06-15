LG Türkiye’den G6’ya özel kampanya

LG Electronics Türkiye, en yeni amiral gemisi telefonu LG G6’yı Türk Telekom mağazalarından satın alan tüm kullanıcılarına, 1000TL değerinde indirim seçeneği sunuyor.

15/06/2017 11:00

LG Electronics Türkiye; G6’ya özel düzenlediği kampanya ile 16 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türk Telekom mağazalarından LG G6 alan tüketicilerine tüm OLED TV modelleri ve TwinWASH çamaşır makinesi alımlarında geçerli olmak üzere 1000 TL değerinde indirim kuponu hediye edecek. 

Kampanya kapsamında sadece LG mağazalarında geçerli promosyon kodu 31 Ağustos 2017 tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanyaya katılmak için www.g6kazandiriyor.com adresindeki bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekiyor.

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LG G6 ile farklı deneyimlere hazır olun!

LG G6’nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde artık fotoğrafta gözükmek için yer değiştirmek veya yan yana sıkışarak poz vermek sona eriyor. Ayrıca LG G6, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde toza karşı tamamen dayanıklı bir yapıya sahip.

 

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • LG Türkiye’den G6’ya özel kampanya

      böyle bir kampanya ya kimse bu telefon için itibar etmez zaten indirim kampanyasi da böyle yapılmaz dalga geçmesinler insanlarla

      Misafir Bugün 11:04 Perşembe (0) (0)
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