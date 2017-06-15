LG Türkiye’den G6’ya özel kampanya

LG Electronics Türkiye; G6’ya özel düzenlediği kampanya ile 16 - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türk Telekom mağazalarından LG G6 alan tüketicilerine tüm OLED TV modelleri ve TwinWASH çamaşır makinesi alımlarında geçerli olmak üzere 1000 TL değerinde indirim kuponu hediye edecek.

Kampanya kapsamında sadece LG mağazalarında geçerli promosyon kodu 31 Ağustos 2017 tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanyaya katılmak için www.g6kazandiriyor.com adresindeki bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekiyor.

LG G6 ile farklı deneyimlere hazır olun!

LG G6’nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde artık fotoğrafta gözükmek için yer değiştirmek veya yan yana sıkışarak poz vermek sona eriyor. Ayrıca LG G6, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde toza karşı tamamen dayanıklı bir yapıya sahip.