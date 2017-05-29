LG'nin 2018 model amiral gemisi LG G7 hakkında ilk bilgi geldi

LG bir sonraki amiral gemisi için eski donanıma güvenmek zorunda kalmayacak gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre Güney Koreli teknoloji devi, 2018 amiral gemisi olan LG G7'de yer almasını sağlamak için yonga üreticisinin bir numaralı üst düzey mobil platformu Snapdragon 845 için Qualcomm ile zaten bir araya geldi.

Görünüşe göre, iki şirket Mayıs başından beri halihazırda geliştirme çalışmalarına başlamış durumda. Bir endüstri yetkilisi, bu hareketin neden telefon üreticisi için yaşamsal olduğunu şu şekilde açıkladı:

“LG'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu için ortaya çıkan sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik çözümleri, daha güçlü veri işleme yeteneği gerektirdiğini göz önüne alındığında Snapdragon 845'in benimsenmesi kaçınılmaz görünüyor.“

Bildiğiniz gibi LG, 2017 yılına ait telefonu LG G6'yı, Qualcomm’un Samsung ile anlaşması nedeniyle eski bir Qualcomm platformu olan Snapdragon 821 ile piyasaya sunmak zorunda kaldı.

LG, 2016 yonga seti ile yapılandırmanın yeni Snapdragon 835'e (Galaxy S8 / S8+ ve Xperia XZ Premium gibi) dayanan akıllı telefonlardan daha istikrarlı ve optimize edildiğini iddia ediyor. Ancak, bu iddiaların pek çok tüketiciyi ikna edip etmeyeceğinden emin değiliz.