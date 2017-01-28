Liberty City GTA V'de!

GTA serisinde her şeyin başladığı yere dönmek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Şuan geliştirilmekte olan GTA V Liberty City Modu ile GTA V içeisinde Liberty City şehrini ziyaret edebileceksiniz. Liberty City ile ilk olarak 90'lı yılların sonlarına doğru yayınlanan ve kuşbakışı kamera açısıyla oynanan ilk GTA oyununda tanışmıştık. Rockstar ekibi bu şehri New York şehrinin bir kopyası olarak tasarlamıştı. Daha sonradam Liberty City'e GTA III'te dönüş yapmıştık. GTA III'ten sonra da bu şehri Grand Theft Auto Advance, Grand Theft Auto: Liberty City Stories ve GTA IV oyunlarında ziyaret etme fırstı bulmuştuk.

Open IV adlı GTA V mod yükleme aracını geliştiren ekip Liberty City'i GTA V'e taşımak için çalışmlara başladı. Ekibin geliştirdiği GTA V Liberty City Modu oyundaki haritayı Liberty City'e dönüştürmek yerine oyuna tamamen yeni bir bölge ekleyecek. Bu iş için de Episodes From Liberty City paketine ihtiyaç duyuyor. GTA V Liberty City Mod, Episodes From Liberty City'deki haritayı GTA V içine kopyalıyor.

Yeni GTA V modu sadece tek kişilik oynanabilecek. Rockstar, GTA V modlarına tek kişilik modda izin verirken GTA Online'da mod kullanmayı kesin bir şekilde yasaklıyor. Geliştirici ekip GTA V Liberty City Modu için herhangi bir çıkış tarihi paylaşmıyor; fakat modu ellerinden geldiğince hızlı hazırlayacaklarının sözünü veriyor.

Burada modun gelişimini ve diğer ekran görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Modun tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.