Linux Mint 18.2 yayınlandı

Kullanıcı dostu Linux Mint dağıtımının arkasındaki ekip, Sonya olarak adlandırılan 18.2 sürümünü yayımladı. Linux Mint 18.2 sürümü ile Cinnamon, MATE, KDE ve Xfce sürümleri güncelleniyor ve sistemde yaşanan bazı sorunlar gideriliyor.

Yeni sürüm, birkaç masaüstü ortamına güncellemeler getiriyor. Cinnamon, 3.4 sürümüne yükseltildi, MATE, 1.18 sürümüne ve Xfce ise 1.7.2 sürümüne yükseltildi. Bu arada, KDE sürümü Plasma 5.8 ile birlikte çalışmaya devam edecek. Linux Mint 18.2 ile LightDM, oturum açma yöneticisi olarak kabul ediliyor ve misafir oturumlarını artık destekliyor.

Blueberry, Xed, Xplayer, Xreader, Pix, Xviewer, Güncelleme Yöneticisi ve Yazılım kaynakları yapılandırma aracı gibi temel Linux Mint uygulamaları daha da iyileştirildi. Geliştiriciler, güncelleme aracı için CLI arabirimi ekledi, böylece gelişmiş kullanıcılar artık komut dosyalarını, rutinleri veya cron işlerini yazarak güncellemeleri otomatikleştirebilir.

Ayrıca, CLI arabirimi, düzey seçimi, güvenlik güncelleştirmeleri, çekirdek güncelleştirmeleri ve kara listeye alma gibi GUI'nin içerdiği pek çok özelliğe sahip oldu.

Yeni sürüme geçmek isteyenler; Mint 18.2'yi ISO dosyası halinde indirebilir veya önümüzdeki bir hafta içinde güncelleme hazır olana kadar bekleyebilir.

Tüm Linux Mint 18.x serilerinin 2021 yılına kadar destekleneceğini belirtelim. Mint 18.2 güncellemesi sunulduğunda ise yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.