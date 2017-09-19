Linux Mint 18.3 hakkında ilk bilgiler geldi!

Linux Mint'in kurucusu Clement Lefebvre (Clem), Kasım veya Aralık ayında gelecek olan Linux Mint 18.3 güncellemesi hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. Clem, çeşitli uygulamaların durumuyla ilgili güncellemeler bir yana bırakarak, yeni sürümün 'Sylvia' adını taşıdığını da açıkladı.

Linux Mint 18.x sürümleri, 'S' ile başlayan kadınlara göre adlandırılıyordu. Serideki önceki sürümlerin adı Sarah, Serena ve Sonya'ydı. Clem, ortaya çıkarılan ismin dışında, yedekleme araçları, yeni sistem raporlama araçları, masaüstünde geliştirmeler ve diğer sistem geliştirmeleri de paylaştı.

Öncelikle, Linux Mint 18.3, iki yedekleme aracı olan mintBackup ve Timeshift ile birlikte gelecek. Linux Mint ekibi, çevirileri artırmak, masaüstü entegrasyonunu geliştirmek, pencere ilerleme katmak ve HiDPI desteğini geliştirmek için Timeshift geliştiricisi Tony George ile birlikte çalışıyor. Timeshift, sistem anlık görüntülerini oluşturma ve geri yükleme üzerine odaklanmaktadır.

Linux Mint 18.3 ile mintReport hayata geçiyor. Ancak mintReport tam olarak henüz bitmedi. Mevcut durumda, mintReport çarpışma raporları alabilir ve bir uygulama çöktüğünde bir rapor oluşturmak için apport'u bir arka uç olarak kullanıyor. mintReport raporları listeler ve geliştiricilerin hataları daha kolay düzeltmek için kullanabilecekleri yığın izlerini oluşturur.

Yakında çıkacak olan Cinnamon 3.6 ile, her şeyin menzil ekranlarının üstünde daha güzel görünmesi için gereken HiDPI desteği gelecek.