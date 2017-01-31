Chelsea - Liverpool maçı evinize geliyor!

En son teknoloji ev sinema sistemine sahip bir futbol hayranı mısınız? Bu soruya cevabınız evet ise ve bir BT Sport abonesi iseniz, bugünkü Chelsea - Liverpool maçı sizin için özeldir. Bunun nedeni, Dolby Laboratuar Notları bloguna göre maçın 4K UHD ve Dolby Atmos özellikleriyle yayınlayacak olması.

Maç sırasında bir mikrofon, kalabalığın seslerini yakalayacak, diğer mikrofonlar ise hakemin düdüğünden ve izleyicilerin alkışlarından futboldaki titreşime kadar birçok farklı unsuru yakalayacak ve buna ek olarak çimlerin ve izleyicilerin seslerini yakalayan bir düzine mikrofon da sahayı çevreleyecek.

BT Sport, yeni nesil ses teknolojisini kullanarak ilk Premier League maç yayınını gerçekleştireceğini söyledi. DirecTV, bir hafta önce 4K bir maç yayınladı ama ses kalitesi kötüydü.

Maç bugün Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak.