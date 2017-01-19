Logan'ın son fragmanı yayınlandı!

Filmin ilk fragmanı Ekim ayında geldi ve çok daha yaşlı bir Logan ve Profesör X'in yer alacağı kesinleşti. Logan, James Mangold'un yönettiği, Mark Millar'ın devam eden Wolverine serisinden ilk sekiz sayıdaki Old Man Logan serisine dayanıyor. Filmde Boyd Holbrook, Doris Morgado, Patrick Stewart, Elizabeth Rodriguez yer alıyor.

Mart 2015'te Jackman, bu filmle birlikte son kez Wolverine'i oynayacağını belirtti. Aktör, Logan yayınlandıktan sonra karakterden ayrılacağını tekrar belirtti. Dünya prömiyerini 9–19 Şubat tarihleri arasında dünyanın en önemli film festivallerinden biri sayılan Berlin Film Festivali‘nde gerçekleştirecek.

13 Ocak'ta Hugh Jackman, Instagram üzerine bir fotoğraf yayınladı, ancak ayrıntı vermedi. Mangold, filmde neler olabileceği ile ilgili ipuçları içeren sahneleri göstermek için Instagram kullanıyor. Hesap wponx, bu isim Logan'ı çizgi romanlarda Wolverine haline getiren hükümet genetik araştırma projesine atıfta bulunmaktadır.