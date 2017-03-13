Logaster ile kolayca ücretsiz logo yapın!

Bir firmanın olmazsa olmazları arasında logo geliyor. Ancak firmalar çoğu zaman tasarım alanında uzmanlaşan çalışanlara sahip olmadığı için, logolarını kendileri tasarlamak yerine bir tasarımcı ile anlaşıp özgün logolar oluşturmasını talep ediyor. Logaster sitesi, firmaların logo oluşturmak için üçüncü bir firma ile çalışma ihtiyacının önüne geçiyor.

Ücretsiz logo oluşturma sitesi olan Logaster ile dakikalar içerisinde hayalinizdeki logoyu oluşturabilirsiniz. Hem de logo oluşturmak için tasarım bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Logaster'da ücretsiz bir logo oluştur butonuna bastığınızda kullanımı basit bir arayüz sizleri bekliyor olacak.

Ücretsiz logo oluşturmaya başladığınızda ilk olarak Şirketinizin adı ve hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirlemeniz gerekiyor. Bunları belirledikten sonra site otomatik olarak logo konseptlerini sizler için listeliyor. Bu listeden hoşunuza giden bir konsepti seçerek ilerleyin.

İlerleyen seçeneklerde belirlemiş olduğunuz konsept logonun renklerini değiştirebiliyorsunuz. Logonun renklerini özelleştirdikten sonra kaydet butonuna basarak logonuzu kaydedebilirsiniz. Ancak bu kaydetme ekranında siteye ücretsiz olarak üye olmanız gerekiyor.

Logonuzu tasarladıktan sonra çıktı almanız için bir ücret ödemeniz gerekiyor. Baskı boyutuna göre değişen fiyatlar aşağıda yer alıyor.

1024px çözünürlük için (png, jpeg) 40₺

5000px çözünürlük için (png, jpeg) 80₺

Baskı ve ekran için (svg, pdf, png, jpeg) 99₺

İsterseniz de Hepsi bir arada paketini satın alarak birçok seçeneğe çok uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

BrandKit paketi (hepsi bir arada)