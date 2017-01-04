Logitech G533 Wireless Gaming Headset tanıtıldı

Logitech G, kablosuz oyun kulaklığı G533’üoyunseverlerin beğenisine sunuyor. Profesyonellere uygun kablosuz teknolojisi, ABD patentli Pro-G ses sürücüleri ve DTS Kulaklık X 7.1 dörtlü stereo özelliklerine sahip ürün, sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Logitech G533 Wireless Gaming Headsetayrıca, uzun pil ömrü ve gelişmiş performansıyla, oyun maratonlarında maksimum konfor sağlıyor.

Patent başvurusu yapılan ileri Pro-G ses sürücüleri, daha önce sadece üst seviye kulaklıklarda bulunan ve performans sağlayan malzemelerle üretildi. Sürücüler, en yüksek ve en düşük sesi bile minimum bozulmayla sunuyor.

DTS Kulaklık: X dörtlü stereo ses teknolojisi, 7.1 hoparlör yerleşimiyle oyun içinde gerçek hayattaki ortamı yaratarak, çevrede gizlice gezinen düşmanları veya özel yetenek efektlerini net bir şekilde duymayı sağlıyor.

Oyuncu, yedi ses kanalının her birinin ses seviyesini ayarlayabiliyor.

Logitech G533 kablosuz oyun kulaklığı, Ocak 2017 itibarıyla, 149 euro tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.