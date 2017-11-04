Logitech VR klavye üretecek!

Duyurusu gerçekleştirilen BRIDGE SDK ile geliştiricilerin VR uygulamalarına klavye veya metin girişi eklemesi oldukça kolay hale getirilecek. 150 dolar fiyata sahip olan yazılım geliştirme kiti sadece HTC Vive için tasarlanmış durumda ve beraberinde Logitech G oyuncu klavyeside veriliyor.

Bu aksesuar sayesinde ise klavye üzerine Vive Tracker’ın doğru bir şekilde yerleştirilmesine yardımcı olunması sağlanıyor. Kullanıcıların üretkenlik uygulamalarında, oyunlarda, sosyal uygulamalarda ve içerik gezinmelerinde klavye ile etkileşim ihtiyacının bu sayede giderilmesi isteniyor.

Şirket ilk başta 50 geliştirme kitinin dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyor ve 16 Kasım 2017 tarihine kadar geliştiricilerin başvurularını kabul ediyor. Talep gelmesi durumunda ise fazlasının hazırlanabileceğinin altı çizilmekte. Şu an için bunun bir beta testi olduğu ve cihaz hakkında birçok geri bildirimin gelmesinin umulduğu ifade ediliyor.