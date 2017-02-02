LoL 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde son durum!

1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports takımları, League of Legends’ta ilk kez kozlarını paylaşmak üzere 2017 Şampiyonluk Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Berabere biten maç sonrasında, her iki takım da birer puan aldı. Galakticos, ligin iddialı takımlarından SuperMassive’i yenerek namağlup konumunu korudu.

HWA GAMING ise Dark Passage.BKM Express'e karşı kazanarak, 3 puanın sahibi oldu ve haftayı lider olarak tamamladı.

Ezeli rekabette ilk espor randevusu

Başta futbol olmak üzere birçok branşta yıllardır süregelen Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabeti bu hafta League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne taşındı. İki kulübün espor takımlarının karşı karşıya geldiği maçta kazanan dostluk oldu. Berabere biten maç sonrasında her iki takım da birer puan aldı.

Galakticos namağlup, HWA GAMING lider

League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde ikinci haftada akılda kalan bir diğer olaysa, lige yeni katılan Galakticos takımının, ligin iddialı ekibi SuperMassive'i mağlup etmesi oldu. Galakticos aldığı 3 puan ile zirve yarışına dâhil olurken, ligdeki tek namağlup takım unvanını da korudu. Haftanın ikinci derbisi niteliğindeki Dark Passage.BKM Express - HWA GAMING karşılaşmasında, HWA üçüncü galibiyetini alarak, liderliğe oturdu.

Karşılaşmalar League of Legends’ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV’den canlı olarak yayınlanıyor. Ligdeki tüm takımları ve karşılaşma saatlerini görmek için lolespor.com adresini ziyaret edebilirsiniz!