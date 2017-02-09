LoL 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde son durum!

Galatasaray Esports, 3’üncü haftaya Galakticos karşısında galibiyetle başladı. Takımın üst koridor oyuncusu Broken Blade'in cezası nedeniyle Vadi'ye inen Smoke'un maçın adamı seçildiği mücadele, Galatasaray Esports’a ligdeki ilk 3 puanını getirdi.

Team AURORA karşısında mağlubiyet alan Galatasaray için, 3 puan da yeterli olmadı; Galatasaray, 3’üncü haftayı Dark Passage.BKM Express ile birlikte ligin sonuncusu olarak tamamladı.

3’üncü haftaya damgasını vuran şampiyon Ziggs’di. Ziggs'in tercih edildiği karşılaşmalar en az 40 dakikayı buldu. Bu hafta ise 63 dakika ile ligin en uzun maçı oynandı.

Oyunfor.CREW ise güzel oyunuyla zirvenin en büyük adaylarından olduğunu bir kez daha gösterdi.