LoL'ün geliştiricisi yeni bir oyun yapıyor!

Riot Games kurucularının bugün yaptığı duyuruya göre Riot Games'in League of Legends geliştirici takımını küçülterek diğer geliştiricileri yeni proje üretmek için ayıracak. Bu sayede Riot Games sadece League of Legends geliştiricisi olmaktan çıkıp başka oyunlar üretmeye başlayacak.

Büyük ve yetenekli bir takıma sahip olduğumuz için heyecanlıyız. Artık Riot Games'in sonundaki s harfini kullanarak yeni projeler üretmeye başlayabileceğiz. açıklamasını yapan Brandon Beck ve Marc Merill Tekrardan bu alana atlayıp çalışmaya başlamak için heyecanlıyız. Sizlerle de yakın zamanda ne üzerinde çalıştığımızı göstermek için sabırsızlanıyoruz. Hayalimizdeki işi yapmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

Riot Games bahsettiğimiz bu ikili tarafından 2006 yılında Los Angeles'da kurulmuştu. Şirket kendini tamamen sevilen MOBA League of Legends'a adamıştı. Beck ve Merrill oyunlara geri dönerken şirket operasyonlarını da yine uzun zamanlı çalışanları Dylan Jadeja, Scott Gelb ve Nicolo Laurent'e bırakıyor.