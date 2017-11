Lord of The Rings TV serisi hakkındaki soru işaretleri büyüyor!

Amazon, The Lord of The Rings hikayelerinin yayın haklarını satın aldığını ve dizinin yakın gelecekte beyaz cam ile buluşacağını resmen duyurdu. Ne var ki Amazon, en önemli detaylara değinmekten "şimdilik" kaçınıyor. Henüz cevap bulamayan sorular arasında; serinin hangi kurgusal zaman aralığında geçeceği ve hangi oyuncuların hangi rolleri paylaşacağı yatıyor.

Eğer sızan dedikodular doğruysa dizi Hobbit ve Lord of The Rings aralığında şekillenebilir. Ne de olsa çok ama çok zengin bir materyal söz konusu. Saruman'ın içindeki tüm iyiliği kaybetmesi, Gandalf'ın yüzük arayışı, Bilbo'nun yüzük ile yaşadığı irade savaşı, Galadriel, Elrond, Gandalf ve Saruman'dan oluşan Divan'ın eylemleri, Sauron'un gücünü yeniden kazanması ve ordusunu gizliden gizliye büyütmesi gibi pek çok tema ele alınabilir. Hatta filmlerde rastlamadığımız Tom Bombadil (Yüzük'e bakıp 'ne yapayım ben bunu diye kenara atan güçlü bir Maia) bile karşımıza çıkabilir.

The Lord of The Rings üçlemesi, 17 Oscar ödülü kazanmış ve 4 milyar dolar civarında gişe hasılatı elde etmişti.