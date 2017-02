Lords of Fallen'ın mobil oyunu geliyor!

Polonya merkezli oyun stüdyosu geçtiğimiz sene bir mobil oyun üzerinde çalıştığını açıklamıştı ancak ne zaman piyasaya sürüleceğini söylememişti. Bugün CI Games oyunun 9.99 dolar fiyatla App Store ve Play Store'da 9 Şubat'ta satışa çıkarılacağını duyurdu.

CI Games'in Lords of the Fallen mobil versiyonu aslında mobilde pek de sevilmeyen ve tıklama simülatörü olarak da adlandırılan tarzda. Bu oyuna eksi puan kazandırıyor. Ancak bu oyunu PC ve konsollarda oynadığımız Lords of the Fallen olarak baklamalıyız çünkü bu tamamen farklı bir oyun.

Stüdyo, oyunun, RPG hayranlarının aşina olduğu 1: 1 dövüşe dayalı mekanikle hızlı dövüşü karıştırıyor diyor. Oyuncular her birinin kendi dövüş tarzı ve becerileri olan üç sınıftan birini seçebilecekler. Lords of the Fallen, oyuncuların maceraları sırasında elde ettikleri malzemelerden silahlar, zırhlar ve tılsımlar oluşturmalarını sağlayacak bir sistem ile birlikte gelecek.

Ayrıca, oyunda 60 silah, 15 amulet, 30 canavar türü ve 12 patron 12 ürpertici konuma yayılmış olacak.