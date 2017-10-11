Bilgisayar satışları ne durumda?

Gartner tarafından paylaşılan yeni PC satışları tahminlerine göre; dünya çapında PC satışlarında çok büyük bir düşüş yaşanacak. Bu düşüş özellikle Apple ve Asus cephesinde çok sert olacak. Rapora göre Apple'ın Mac satışları 2017 yılının üçüncü çeyreğinde %5.6 bir düşüş yaşadı.

2016'nın üçüncü çeyreğinde 4.8 milyon Mac satan Apple, bu yılın aynı döneminde ise sadece 4.6 milyon Mac satışı gerçekleştirebildi. Asus cephesinde ise durum daha kritik. Asus, geçen yıla göre %9'luk bir düşüş yaşıyor. 2016'nın 3. çeyreğinde 5.3 milyon PC satan Asus, 2017'nin aynı döneminde 4.8 milyon bir satış yapabildi.

PC satışlarında liderlik koltuğunda HP oturuyor. Lenovo ise çok yakında HP'den bu koltuğu devralacak gibi görünüyor. HP, 2017'nin üçüncü çeyreğinde 14.592 milyon, Lenovo ise 14.356 milyon PC satışı gerçekleştirdi. Ancak HP geçen yıla göre %4'lük artış yakalarken, Lenovo'da %1.5'lik bir düşüş yaşandı. 3. sırada ise 10.154 milyon satış ile Dell yer alıyor.

PC satışlarındaki bu düşüşün önümüzdeki yıl da devam edeceği düşünülüyor. Özellikle de Apple cephesindeki fiyat politikasından dolayı Mac satışlarının daha da düşeceği dile getiriliyor.