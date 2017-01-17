MacBook almak için bekleyin! MacBook'lar güncellenecek!

Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru MacBook Pro modelini Touch Bar ve Touch ID destekli özellikler ile güncellemişti. Ancak bu güncellemenin eksikleri olduğu gibi bir takım sorunları da oldu. Söylentilere göre Apple, bu eksik ve sorunları bu yıl MacBook modellerini güncelleyerek giderecek.

KGI Securities'ten Ming-Chi Kuo'nun bir araştırma notuna göre Apple, bu yıl MacBook ve MacBook Pro hatları için güncellemeler planlıyor.

Analist, yeni dizüstü bilgisayarların Intel'in yeni nesil Kaby Lake işlemcilerini ve 32 GB RAM seçeneklerini sunacağını söylüyor. Bildiğiniz gibi MacBook Pro şu an itibari ile maksimum 16 GB RAM'i destekleyebiliyor. Bunun 32 GB'a çıkarılması çoktan yapılması gereken bir hamleydi.

Kuo, yenilenen 12 inçlik MacBook modellerinin Mart ayı başlarında seri üretime geçeceğini söylüyor.

13 inç ve 15 inç MacBook Pro modelleri için üçüncü çeyreğin başlangıcına kadar üretim görmüyor. Kuo'nun notunda Apple'ın yılın ilerleyen döneminde 32GB RAM destekli 15 inç MacBook modeli de üretmeyi planladığı belirtiliyor.

RAM'ın üst düzey kullanıcıları memnun etmek için "masaüstü sınıfı" olacağına, ancak yeni modellerin 2016 modellerine çok benzeyecekleri ve daha hızlı işlemcilerin dışında farklılık olmayacağı söyleniyor.