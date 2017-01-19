MacBook modellerine zam geldi!

Apple, bu sabah zam haberi ile güne başladı. iPhone fiyatlarına 550 TL ile 650 TL arası zam yapan Apple, MacBook modellerinin fiyatlarını da arttırmayı ihmal etmedi. Yeni zamdan sonra şekillenen fiyatlar bütçeleri artık sarsacağa benziyor. Peki, MacBook'a kaç TL zam geldi?

13 inç MacBook Pro'nun (Touch Bar'sız) 5.999 TL olan fiyatı 6.999 TL'ye yükseldi.

13 inç MacBook Pro'nun(Touch Bar'lı) 7.199 TL olan fiyatı 8.499 TL'ye yükseldi.

15 inç MacBook Pro'nun 9.499 TL olan fiyatı 11.499 TL'ye yükseldi.

MacBook modellerinde yapılan zam, iPhone modellerine göre daha sert oldu. MacBook'ta 1.000 ile 2.000 TL arasında bir zam söz konusu. Bu fiyatların kur düşse bile artık düşmeyeceğini Apple'ın Türkiye'de fiyat indirme gibi bir politika izlemediğini belirtelim.