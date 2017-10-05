Apple, Intel ile olan bağlarını koparıyor mu?

Apple, uzun yıllardır iMac, MacBook ve Mac mini modellerinde Intel işlemcilere yer veriyor. Performans açısından zamanında yapılacak en doğru seçim olan Intel'i seçen Apple, şimdilerde bu ortaklığa bir son vermek için kolları sıvamış durumda. iPhone 8 ve iPhone X modellerinde yer alan Apple A11 Bionic yonga setinin Geekbench testlerinde bazı Intel işlemcilerini geride bırakması, Apple'ın çipset konusunda gelişim gösterdiğini gözler önüne sermişti.

Yeni yayınlanan rapora göre; Apple, masaüstünde de artık kendi çipsetlerini üretmeye başlayacak. Intel'e bağlı olmamak için kendi işlemcilerini üretecek olan Apple, yeni MacBook modellerinde ARM tabanlı işlemcilere yer verebilir. Ancak burada şöyle bir durum var. MacBook sahiplerinin çoğu render almak için bu cihazı tercih ediyor.

Donanım ve yazılımın uyumu sayesinde saatler sürecek olan render, dakikalar içerisinde alınabiliyor. Bu konuda Apple, müşterilerini yine memnun etmek ve Intel işlemcilerin seviyesinde bir yonga seti tasarlamak için çok çalışmalı.

Tahminlere göre; Apple'ın Intel ile olan bağlarını koparması 2019 yılını bulabilir. Bakalım Apple, yazılım firması çizen imajını donanım firmasına başarılı bir şekilde çevirebilecek mi?