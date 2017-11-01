macOS 10.13.1 ile gelen yenilikler neler?

Apple, iOS 11.1 ve watchOS 4.1 güncellemelerinin yanında bugün macOS High Sierra'daki sorunları çözen macOS 10.13.1 güncellemesini yayınladı. High Sierra'daki sorunları çözmenin yanında KRACK Wi-Fi yani WPA2 şifrelemesindeki güvenlik açıklığını yamalayan bu güncelleme ile macOS artık daha akıcı ve sorunsuz bir hale geliyor.

Apple, ayrıca iOS 11.1 ile gelen 70 yeni emojiyi mac modellerine de bu güncelleme ile sunuyor.

macOS 10.13.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Yiyecek türleri, hayvanlar, mitolojik yaratıklar, giysi seçenekleri, daha fazla duyguyu ifade eden gülen yüzler, cinsiyet ayrımı gözetmeyen karakterler ve daha fazlası da dâhil olmak üzere 70 yeni emoji desteği ekleniyor.

Apple Pay işlemleri sırasında Bluetooth'un kullanılamamasına neden olan bir hata düzeltiliyor.

Mail'de Microsoft Exchange iletilerinin eşzamanlanma güvenilirliği artırılıyor.

Spotlight’ın klavyeden girişi kabul etmemesine neden olan bir soru düzeltiliyor.

WPA2 güvenlik açığı kapatılıyor.

macOS 10.13.1 güncellemesini Mac App Store>Güncellemeler bölümünden yükleyebilirsiniz.