macOS High Sierra Public Beta yayınlandı

Apple, WWDC 17 etkinliğinde macOS'in en yeni sürümü olan High Sierra'yı duyurmuştu. Sierra'nın üzerine koyan macOS High Sierra, dosya sistemini değiştirmesi ile büyük beğeni topladı. iOS'te olduğu gibi macOS'te de Apple File System'e (APFS) geçiş yapan Apple, mac sahiplerine daha hızlı bir deneyim sunmayı vadediyor.

Sunum sırasında Sierra ile APFS'li High Sierra kozlarını dosya kopyalamada paylaşmış ve High Sierra dosya kopyalama ibaresini bile göstermeden anında işlemi gerçekleştirmesi ile dikkat çekmişti. Sunumdan sonra geliştiricilere sunulan macOS High Sierra, bugün halka açılıdı.

macOS High Sierra'yı denemek isteyen standart kullanıcılar için yayınlanan Public Beta'yı yüklemek için buraya tıklayıp Apple ID'niz ile Beta testine kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra mac'e bir profil yüklenecek. Daha sonra aşağıdaki linke tıklayarak 4.9 GB büyüklüğündeki macOS High Sierra Public Beta'yı yükleyebilirsiniz.