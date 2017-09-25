Apple, bugün tarihinin en hızlı çalışan macOS güncellemesini yayınlayacak. Türkiye saati ile 20:00'da yayınlanması beklenen macOS High Sierra güncellemesi ile Apple File System'e (APFS) geçiş yapılacak. Bu yeni dosya sistemi ile macOS'te dosya kopyalamak, render almak ve uygulamaları çalıştırmak artık daha hızlı olacak.

Bu haberimizde, Mac App Store üzerinden sunulacak olan macOS High Sierra güncellemesini, temiz kurulum yaparak sistemi daha stabil ve sorunsuz nasıl kullanacağınızı anlatıyoruz.

macOS High Sierra temiz kurulum nasıl yapılır?

1. Adım: macOS High Sierra temiz kurulum yapmadan önce mac'teki bilgilerinizi yedekleyin.

2. Adım: Mac'inizi Wi-Fi ile ağa bağlayın.

3. Adım: Mac'i yeniden başlatın.

4. Adım: macOS yeniden başlarken CMD+R tuşuna basılı tutun ve başlangıç ekranını açın.

5. Adım: Başlangıç ekranında "Disk İzlencesi" bölümünü açın.

6. Adım: Disk İzlencesi bölümünden eski macOS sürümünün yüklü olduğu sabit sürücüyü seçin ve sil tuşuna basın.

7. Adım: Disk silme bölümünde formatı "Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü)" olarak seçin.

8. Adım: Başlangıç ekranına geri dönün ve "macOS'i Yeniden Yükle" seçeneğine tıklayın.

9. Adım: macOS'i Yeniden Yükle dedikten sonra macOS High Sierra güncellemesi otomatik olarak indirilecektir.

macOS High Sierra yayınlandığında serverlar yoğun olacağından, temiz kurulumu güncelleme yayınlandıktan bir gün sonra yapmanızda fayda var.

macOS High Sierra güncellemesini alacak modeller