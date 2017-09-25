macOS High Sierra yayınlandı!

Apple, bugün söz verdiği gibi macOS High Sierra güncellemesini indirime sundu. Mac App Store üzerinden sunulan güncelleme, bu zamana kadar mac'e gelen geniş çaplı güncellemeler arasında yer alıyor. Özellikle Apple File System'e geçilmesi macOS'i hız konusunda adeta şahlandırıyor.

macOS High Sierra güncellemesini; MacBook (2009 sonu veya daha yeni model), MacBook Pro (2010 ortası veya daha yeni model), MacBook Air (2010 sonu veya daha yeni model), Mac mini (2010 ortası veya daha yeni model), iMac (2009 sonu veya daha yeni model) ve Mac Pro (2010 ortası veya daha yeni model) alıyor.

macOS High Sierra ile gelen yenilikler

Yeni Döngü ve PinPon efektlerini kullanarak Live Photo’larınızdan kısa videolar oluşturun.

Yeni kenar çubuğuyla içeriklerinizi kolayca bulun ve düzenleyin.

Üçüncü taraf uygulamalarına doğrudan Fotoğraflar uygulamasından erişin ve düzenlediğiniz görselleri yine Fotoğraflar arşivinize kaydedin.

Anılar özelliğine yeni eklenen evcil hayvanlar, düğünler ve dış mekan aktiviteleri gibi temalarla fotoğraf arşivinizdeki görselleri yeniden keşfedin.

Yeni üçüncü taraf proje uzantılarını kullanarak fotoğraf basılı ürünler tasarlayın.

Safari

Sesli online videoların otomatik olarak oynatılmasını engelleyin.

Akıllı Takip Önleme özelliğiyle, web sitelerinin ve reklam ağlarının internette gezinirken sizi takip etmesini engelleyin.

Okuyucu, sayfa büyütme ve içerik engelleyiciler ve çok daha fazlası için sitelere özel yeni ayarlarla, internette gezinme deneyiminizi özelleştirin.

Mail

Aramanızla en alakalı mesajları En İyi Eşleşenler özelliğini kullanarak anında bulun.

Tam ekranda yeni bir mail yazarken Split View özelliğini kullanın.

Sıkıştırılmış mesajlarla Mac’inizde yer tasarrufu sağlayın.

Spotlight

Spotlight arama alanına hava yolu şirketini ve uçuş numarasını yazarak uçuşlarınızın durumunu kontrol edin.

Notlar

Özelleştirilebilen tabloları kullanarak bilgilerinizi düzenleyin.

En sık kullandığınız notları her zaman listenizin üst kısmında olacak şekilde düzenleyin.

Siri

Siri sizi yanıtlarken daha farklı entonasyonlar, vurgular ve tempolar duyun.

Apple Music ile müzik dinlerken, Siri’nin yaptığı kişisel önerilerin keyfini çıkarın.

iCloud

Tek bir iCloud depolama planını ailenizle paylaşarak herkesin verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yedeklenmesini sağlayın.

Yalnızca birkaç tıklamayla aile hesabınızı kurun ve gerektiğinde yeni yetkiler ekleyin.

iCloud Drive ile iş birliği yapın.

iCloud Drive’dan dosya paylaşın ve dosyalar üzerinde birlikte çalışın, en yeni düzenlemeleriniz her zaman dosya üzerinde güncel kalsın.

Yeni dosya sistemi

Tamamen flash depolamayla çalışan Mac’ler için tasarlanan yeni dosya sistemi mimarisine geçin.

Dosya kopyalama ve bir klasörün boyutunu hesaplama gibi genel işlemleri gerçekleştirirken daha yüksek duyarlılığı deneyimleyin.

Daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yedekleme yapmanın keyfini çıkarın.

Güvenliğinizi artıran yerleşik özgün şifreleme teknolojisiyle diskinizin tamamını koruma altına alın.

Video

Kaliteden ödün vermeden yüzde 40’a kadar daha az alan kullanan High Efficiency Video Coding (HEVC) teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü videolar oluşturun ve izleyin.

Metal 2

Metal’in yeni ve gelişmiş sürümüyle Mac’inizin grafik becerilerinden en iyi şekilde yararlanın.

Sanal gerçeklik desteğine sahip büyüleyici içerik oluşturma araçlarını keşfedin.

Genel yapay zeka fonksiyonlarını hızlandıran özelliklerle teknoloji harikası uygulamalar tasarlayın.