MacBook'ta medya tuşu nasıl düzeltilir?

Apple, son yayınladığı macOS High Sierra güncellemesi ile MacBook modellerinde yer alan medya tuşlarına yeni bir fonksiyon kazandırmıştı. Örneğin; Safari'de YouTube'dan bir video izlerken medya tuşları ile videoyu durdurabiliyor, bir sonraki veya önceki videoya geçebiliyorsunuz. Ancak bu özellik iTunes veya Spotify kontrollerinin sapıtmasına neden olmuştu.

Safari ve iTunes açıkken, iTunes'ta çalan müziği durdurmak istediğinizde medya kontrolleri çalışmıyor direkt Safari'ye odaklanıyor. Bu sorunun çözümü için Github üzerinde bir uygulama yayınlandı. HIGH SIERRA MEDIA KEY ENABLER ismindeki uygulama ile artık medya kontrollerini sadece iTunes ve Spotify üzerinde kullanabiliyorsunuz.

milgra isimli geliştirici tarafından yazılan HIGH SIERRA MEDIA KEY ENABLER, geliştiricinin Apple Developer kaydı ve sertifikası olmadığı için ilk olarak Terminal bölümüne "sudo spctl --master-disable" kodunu yazmanız gerekiyor. Daha sonra; Sistem Tercihleri>Güvenlik ve Gizlilik>Genel>Şuradan indirilen uygulamalara izin ver bölümünden "Herhangi bir yer" seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor.