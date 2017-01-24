macOS Sierra 10.12.3 yayınlandı

Apple, MacBook modelleri için macOS Sierra 10.12.3 güncellemesini yayınladı. macOS Sierra 10.12.3 ile gelen yenilikler haberimizde.

24/01/2017 09:20

Apple, geçtiğimiz yıl satışına başlamış olduğu yeni MacBook Pro modellerinde bir takım sorunlar ile karşılaşmıştı. Özellikle grafik grafik biriminde meydana gelen yazılımsal hatalar yeni MacBook Pro sahiplerini mağdur etmişti. Apple, bu sorunları ortadan kaldırmak için macOS Sierra 10.12.3 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Peki, macOS Sierra 10.12.3 ile neler geliyor?

macOS Sierra 10.12.3 güncellemesi ile gelen yenilikler

- MacBook Pro'da (15 inç, Ekim 2016) otomatik grafik değişimini iyileştirildi.

- Touch Bar'lı MacBook Pro'da (13 ve 15 inç, Ekim 2016) Adobe Premiere Pro projelerini kodlarken karşılaşılan grafik sorunları çözüldü.

- Önizleme'de taranmış PDF belgelerinde arama yapmayı engelleyen bir sorunu düzeltildi.

macOS Sierra 10.12.3 güncellemesini Mac App Store>Güncellemeler bölümünden yükleyebilirsiniz. Yaklaşık 1 GB boyutundaki bu güncellemeyi yüklemek için Mac'inizi yeniden başlatmanız gerektiğini unutmayın.

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    Yazar: Ender Öztürk

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