Bakan'dan Bitcoin'in Türkiye'deki geleceği hakkında önemli açıklama!

Son dönemi yükselen yıldızı, sanal para birimi olan Bitcoin'e tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük rağbet var. Ancak ülkemizde Bitcoin için yeterli altyapı henüz hazır değil. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bitcoin'in Türkiye'deki geleceği hakkında açıklama yaparak tüm soru işaretlerini kaldırdı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, teknolojinin getirdiği imkanlarla bu tür yeni ödeme sistemlerinin geliştiğini söyledi. Bakan Ağbal, paranın tamamen sanal niteliğe bürünerek sahibinin ortadan kalkacağının altını çizdi.

Naci Ağbal sözlerine; "Uluslararası finans sistemini orta ve uzun vadede derinden etkileyecek gelişme. Şu anda başlangıç aşamalarında ama bu alanın mutlaka kontrol alına alınması, kural ve kaidelere bağlanması lazım. Bu konuda da uluslararası finans sisteminde birtakım gelişmeler mutlaka olacaktır. Türkiye de her zaman olduğu için bu gelişmelerin içinde yer alacak." şeklinde devam etti.