Marka tescili nedir?

Ticari rekabetin bulunduğu ortamlarda kendiniz ve markanızı korumak en önemli yatırımlardandır. Şirketlerin büyüklükleri sahip oldukları imkânlardan ziyade marka değerleriyle ölçülüyor. Ticaret hayatında markalaşmanın büyümeye etkisi oldukça fazla. Fakat işleri büyütmek, markayı büyütmek yapılması gereken bir şeyken bunun yanında markanın korunması için marka tescili de yaptırılması gereken bir yoldur. Taklitçi kişilerden korunmanın en güzel yolu budur.

Türk patent enstitüsü online sayfasında araştırma, marka sorgulama, dosya takibi gibi yeniliklere yer vermiştir.

Marka tescil süresi

Marka tescil başvuruları online işlemler sayesinde yetkili kişiler tarafından o gün içinde yapılmaktadır. başvuru yapılırken online olmasına rağmen her türlü belge ve bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli belgeler toplanmalı işleme bir an önce alınmalıdır. Türk Patent Enstitüsü başvuruyla alakalı 3 aylık bir inceleme sonrasında uygun bulunan markalara tescil kararı verilmektedir. Bu karar 2 ay süre ile bültende yayınlanacaktır. Eğer bu süre zarfında bu karara itiraz çıkmazsa markanın tescil kararı çıkartılıyor. Tescil kararının çıkarılması ve paranın ödenmesiyle birlikte markanın tescil süresi tamamlanıyor ve tescil belgesi hazırlanıyor.

Marka sorgulama

Online sitede bulunan marka sorgulama sayfasına girildikten sonra aramak istenilen markanın adı, ürünün veya hizmetin sınıf kodu, firmanın adı ya da bülten numarası girilmelidir. Nice sınıf kodlarıyla arama yapılmak isteniyorsa onun için özel seçilmiş kutucuk işaretlenmeli ve arama ona göre yapılmalıdır. Nice sınıf kodları aralarına birer boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Marka sorgulama için firma adı, marka adı ve bülten numarasından herhangi birinin mutlaka girilmesi gerekiyor.

Marka dosya takibi

Yapılması istenen marka tescil dosya takibi, markanın başvuru numarası evrak numarası veya tescil numarası girilerek yapılır.

Sitede bulunan online işlem sayesinde marka tescil dosya takibi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Patent araştırması

Patent araştırma işlemlerinin yapılabilmesi için ise bülten numarası, buluşun başlığı, rüçhan numarası, başvuru numarası, başvuru sahibi, yayın tarihi, başvuran yoksa vekili ya da IPC sınıfı girilerek patent araştırması yapılabilir.

Patentin dosya takibi

İşlemlerin görülmesi için başvuru numarası kullanılarak patentin dosya takibi yapılabilmektedir.