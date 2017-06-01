Markafoni kapanıyor!

Ünlü e-ticaret sitesi Markafoni, kepenkleri indireceğini açıkladı. Peki, Markafoni neden kapanıyor?

01/06/2017 15:00

2008 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret siteleri arasında yer almayı başaran Markafoni, bugün sürpriz bir gelişme ile gündeme geldi. Markafoni cephesinden gelen açıklamalara göre; Markafoni çok yakında kepenkleri indirecek. Peki, Markafoni'nin kapanmasındaki neden ne?

Markafoni için son gün 30 haziran

2014 yılında Güney Afrikalı Naspers Grubu'na satılan Markafoni, 30 Haziran 2017 tarihinde faaliyetlerine son verecek. Markafoni üzerinden alışveriş yapanlar ise 30 Haziran gününe kadar ürünlerini teslim alabilecek. 

--> Google aramaya yeni özellik!

Markafoni'nin yeni sahibi Naspers firması; Türkiye'deki yatırımın kapatılması yönündeki kararın sadece Markafoni özelinde olduğunu, bunun da iş modellerinin diğer ülkelere göre farklı oluşundan kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, kararın diğer Naspers şirketleri üzerinde bir etkisi olmadığının da altı çizildi.

Naspers ayrıca, ilerleyen süreçte Türkiye'de gittikçe popülerleşen ve sahibi oldukları Letgo'ya daha fazla ağırlık vereceğini belirtti. 

1496318176_markafoni.jpeg

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER