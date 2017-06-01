Markafoni kapanıyor!

2008 yılında kurulan ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret siteleri arasında yer almayı başaran Markafoni, bugün sürpriz bir gelişme ile gündeme geldi. Markafoni cephesinden gelen açıklamalara göre; Markafoni çok yakında kepenkleri indirecek. Peki, Markafoni'nin kapanmasındaki neden ne?

Markafoni için son gün 30 haziran

2014 yılında Güney Afrikalı Naspers Grubu'na satılan Markafoni, 30 Haziran 2017 tarihinde faaliyetlerine son verecek. Markafoni üzerinden alışveriş yapanlar ise 30 Haziran gününe kadar ürünlerini teslim alabilecek.

Markafoni'nin yeni sahibi Naspers firması; Türkiye'deki yatırımın kapatılması yönündeki kararın sadece Markafoni özelinde olduğunu, bunun da iş modellerinin diğer ülkelere göre farklı oluşundan kaynaklandığını belirtti. Açıklamada, kararın diğer Naspers şirketleri üzerinde bir etkisi olmadığının da altı çizildi.

Naspers ayrıca, ilerleyen süreçte Türkiye'de gittikçe popülerleşen ve sahibi oldukları Letgo'ya daha fazla ağırlık vereceğini belirtti.