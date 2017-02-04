Mars'la ilgili bir sır daha aydınlandı!

Teksas'taki Houston Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı Mars ile ilgili bir sırrın daha aydınlanmasını sağladı. 2012 yılında Kuzey Afrika'da bulunan Mars'tan koparak gezegenimize gelen taşları inceleyen ekip, bu taşların hepsinin ortak bir özelliğinin olduğunu fark etti.

Kuzeybatı Afrika 7635 olarak adlandırılan gök taşının, Shergottite adı verilen bir çeşit volkanik kaya olduğu tespit edilmişti. Mars'taki volkan kayalarının bileşimi hakkında bilgiler çoğunlukla Dünya'da bulunan meteorlardan öğreniliyor. Daha önce Mars'ın en büyük volkanı olan Olympus Mons'un, yaklaşık 27 kilometre yüksekliğinde olduğu tespit edilmişti.

4 yılı aşkın araştırma çerçevesinde taşların kimyasal özelliklerini ve yaşlarını hesaplayan ekip, bu taşların 2 milyar yıl önce Mars'taki büyük çaplı bir patlamadan dolayı kopup ve gezegenimize ulaştığını belirledi. Patlamayı araştırmaya başlayan ekip, Mars'tan kopup gezegenimize kadar ulaşabilen taşların Mars'ta 2 milyar yıl önce yaşanan bir volkanik patlama nedeniyle koptuğunu saptadı. Bu çalışma sayesinde Mars'ın bilinmeyen tarihine dair bir detay daha gün yüzüne çıkarılmış oldu.