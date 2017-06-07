Mars'ta dev bir delik var ve bilim adamları nedenini bulamıyor

Araştırmacılar, Mars'ta neredeyse iki yıl boyunca gezdiler. Bu da Mars'ın coğrafisi hakkında çok şey öğrenildiği anlamına geliyor. Toprak, coğrafya ve kırmızı gezegenin yüzeyinde suyun bir anda büyük kısmının boşaldığı yerler hakkında her şeyi biliyoruz, ancak hala sır olan şeyler var. Özellikle Mars'ın güney yarımküresindeki bir yer, bilim insanlarına ciddi şekilde meraklandırıyor. Büyük bir çukur ve kimse o çukurun nasıl oluştuğunu bilmiyor.

Karmaşık buz alanları sayesinde "Swiss Cheese" lakaplı gezegenin bir alanında yer alan çukur, birkaç nedenden dolayı kafa karıştırıcı. Birincisi, bir etkiden kaynaklanan belirtiler bulunmuyor ve iyi tanımlanmış bir enkaz alanı yok. Eğer gerçekten bir çarpıcı bir asteroidin gezegende neden olduğu bir krater ise, kraterin çoğu uzun süredir yıpranmış durumda.

Tablodaki diğer teori, altındaki çöküntü sonucu arazide sadece bir oyuk olabilir. Eğer durum buysa, nedeni altında akan su ya da lav da dahil olmak üzere herhangi bir şey olabilir. Bunun için yakın çekim özelliğini inceleyerek yapılması gerekecek, ancak ne yazık ki gezegen etrafında dolaşan geziciler tam bir ziyaret hazırlama konumunda değiller.