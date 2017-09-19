Mars'ta yaşam deneyi tamamlandı!

ABD'nin Hawaii eyaletinde 2500 metre yükseklikteki Mauna Loa Dağı'nda 8 ay boyunca Mars'ta yaşam simülasyonu'na katılan altı bilim adamının deneyi sona erdi.

19/09/2017 16:30
ABD'nin Hawaii eyaletinde 2500 metre yükseklikteki Mauna Loa Dağı'nda 8 ay boyunca Mars'ta yaşam simülasyonu'na katılan altı bilim adamının deneyi sona erdi. Dünyanın en büyük yanardağı olan Mauna Loa'nın zirvesi yakınlarında 4 erkek ve 2 kadın bilim insanının ocak ayından bu yana devam eden 5'inci deneyinde uzun süreli uzay görevlerinin astronotlarda ne gibi psikolojik etkileri olabileceği ele alındı.   1505814737_ngspnsakgemgf1xqxfit1g.jpg Deneye katılan bilim insanları, dondurularak veya kurutularak muhafaza edilen gıdalarla ve görevleri süresince yetiştirdikleri sebzelerle beslendi. Bilim yetkilisi Samuel Paylor, simülasyonda kazanılan bilgilerin, gelecekte yapılacak Mars ve uzay keşiflerine katkı sunacak olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. NASA'nın fon sağladığı deneyde yer alan biyolog Joshua Ehrlich de taze sebze yetiştirmeyi başardı. Ehrlich, havuç, biber, Çin lahanası, hardal otu, kırmızı turp, domates, patates, maydanoz ve keklik otu yetiştirdiğini belirtti. 1505814747_maxresdefault.jpg   Hawaii Üniversitesi'nde görevli Profesör Kim Binsted, deney süresince bilim insanlarının, yaşam alanlarında ses seviyelerini ve diğer insanlara yakınlıklarını ölçen özel tasarlanmış sensörler giydiğini söyledi. Binsted, bu sensörlerin kişilerin birbirlerinden kaçınmalarını ve tartışma esnasındaki durumlarını algılayabildiğini ifade etti. Çalışmada ayrıca, ekibin stresle başa çıkması için sanal gerçeklik cihazıyla kendilerini farklı bir ortamda hissetmeleri sağlandı.

    Yazar: Berk İşçimen

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