Mars'ta yaşayabilen canlı!

Bilim adamları, Mars'ın zorlu koşullarında mikropların yaşayabildiğini kanıtladı. Metanojen adı verilen bir grup mikroorganizma Mars'ın koşullarına göre düzenlenmiş bir laboratuvarda hayatta kaldı. Arkansas Üniversitesi astrobiyologları tarafından yapılan deneyde, uzaylıların olduğu kanıtlanamadı ama gözle görülemeyen bazı canlıların var olabileceği anlaşıldı.
Daha önce de Florida Üniversitesi'nden bilim adamları Rusya'dan topladıkları bakterileri Mars'ın basınç miktarına uygun biçimde tutmuş ve Carnobacterium'un hayatta kaldığını tespit etmişti. Ancak deneyde kullanılan 10 bin bakteriden sadece 6 tanesi büyümeyi başarabildi.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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