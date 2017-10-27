Matrix kodlarının sırrı ortaya çıktı!

Matrix filmlerinin prodüksiyon tasarımda çalışan Simon Whiteley, ünlü film serisinin açılış sahnesi hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Whiteley, yakından bakınca Japonlara ait hiragana, kanji ve katagana alfabesine ait karakterler olduğu görülen yeşil kodları eşinin çeşitli yemek tarifleri kitaplarından aldığını belirtti.



Herkese Matrix kodlarının Japon suşi tariflerinden ibaret olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. diyen İngiliz görsel efekt tasarımcısı sözlerine Kod olmasaydı Matrix de olmazdı. Eşimin yemek kitaplarını karıştırdım ve oradaki metinleri dijital ortamda görselleştirdim. şeklinde devam etti.



Başrollarinde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishborne ve Hugo Waving’in oynadığı ve Wachowski kardeşlerin yönetmenliğini yaptığı Matrix 1999 yılında gösterme girmişti. İzleyiclerin büyük beğenisini kazanan film, ileryen yıllarda Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions ile tekrar seyircilerin beğenisine sunulmuştu.