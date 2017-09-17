Mavi Balina'nın alternatifi çıktı!

Mavi Balina, ismini duyduğumuz andan bu zamana intiharla gündeme gelen bir oyun. İçerisinde 50 görev var ve oyunculardan bu görevleri yerlerine getirmeleri bekleniyor. Görevler başarısızlıkla sonuçlandığında ise onlardan bir tek şey yapmaları isteniyor: Kendinizi öldürmeniz. 130 oyuncunun intihar etmesine sebep olduğu belirtilen Mavi Balina oyununa Portekiz’den Pembe Balina isimli yeni bir alternatif oyun geldi.

Portekiz’de Baleia Rosa adıyla kurulan Facebook sayfası üzerinden katılımcılara günlük görevler veriliyor ve onlardan bu görevleri yerlerine getirmeleri isteniyor. Fakat Mavi Balina’nın aksine bu oyun, gençleri pozitif davranışlar sergilemelerine teşvik ediyor. Bu oyunun görev süresi ise toplam 107 gün. İyilik teması üzerine geliştirilen oyunun web sitesi ve mobil uygulaması İngilizce, Portekizce ve İspanyolca dilinde içerikler sunuyor.

Mavi Balina oyuncularının sosyal platformlarda birbirleriyle iletişimde olmalarını sağlayan #bluewhalechallange hashtag’ini kullandığınızda, yardım ya da desteğe ihtiyacınızın olup olmadığı soruluyor. Gelen uyarı mesajının tamamı şu şekilde: Yardımcı olabilir miyiz? Aradığın sözcükleri veya etiketleri içeren gönderiler çoğu zaman zarara neden olabilen ve hatta ölüme yol açabilen davranışları teşvik ediyor. Zor bir dönemden geçiyorsan sana yardımcı olmak isteriz.