Mavi Balina'nın yapımcısı yakalandı!

Genç nesil arasında yayılan ve dünya çapında insanların intiharına sebep olan Mavi Balina, sanal şantaj olarak da adlandırılıyor. Mavi Balina, oynayan kişiden 50 talimatı yerine getirmesini istiyor. Her seviyede giderek şiddetli olmaya başlayan bu talimatların en sonuncusu ise intihar.

Oyunun yöneticileri oyuna başlayanların kişisel bilgilerine ulaştıktan sonra belirli tehditler oluşturması sonucu oyundan çıkmak isteyenler devam etmek zorunda kalıyor. 2015 yılında Rusya'da başlayan bu akım, genelde daha kolay manipüle edilebildiği için 18 yaş altı gençlerde yaygındı. Ancak, son zamanlarda bu yaş sınırı 23-24 yaşlarına kadar çıkmaya başladı.

22 Yaşındaki genç bir anne bile intihardan kurtulması sonucunda polise verdiği açıklamada Mavi Balina oynuyordum. demişti. Mavi Balina sonucunda intihar eden kişiler için biyolojik atıklar ifadesini kullanan oyunun kurucusu 22 yaşındaki Philipp Budeikin, bir süredir devam eden gözaltından sonra 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mavi Balina gibi sadist bir oyunun ve 15'den fazla kişinin intiharına yol açan bir akımı başlatan kişinin bu kadar küçük bir ceza alması ise Rusya'da büyük tartışma yarattı.