Mazda, Tesla'ya rakip oluyor!

Mazda, Tesla'ya rakip olabilmek için kolları sıvadı.

17/09/2017 16:30

Elektrikli araçları ile otomotiv dünyasında sessiz bir devrim başlatan Tesla'ya Japonya'dan rakip çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Mazda, Tesla'ya rakip olabilmek için kolları sıvadı. 

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Kyodo News'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mazda'nın tüm modelleri 2030'a kadar hibrit ve elektrikli olacak. Ancak söz konusu iddia ile ilgili şirketin resmi kaynaklarından bu yönde bir açıklama bulunmuyor.

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Şu anda elektrikli otomobil üretmeyen firma, sadece hibrit modellere kataloğunda yer verilyor. Bakalım ilerleyen günlerde Mazda cephesinden resmi bir açıklama duyabilecek miyiz? Yoksa bu sadece bir dedikodu olarak mı kalacak?

    Yazar: Berk İşçimen

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