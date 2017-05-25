McDonald’s 'tan oyunculara özel menü!

Online oyunların büyülü dünyasında saatler geçiren oyun severler için McDonald’s özel bir menü hazırladı: Gamer Menü! “Oyun karın doyurmaz” diyenlere inat oyun severlerin tercihlerine kulak veren McDonald’s, Gamer Menü’yü hazırladı.

Kimileri araba yarışında, kimileri yeşil sahada, kimileri ise kıran kırana bir mücadelenin ortasında olsa da McDonald’s lezzetinden ayrı kalmayacak. Ekranın başından ayrılmak istemeyen oyun tutkunları, McDonald’s’ın eşsiz lezzeti Big Mac, süper boy patates ve süper boy içeceğin yanında karışık atıştırmalıklara Gamer Menü ile ulaşacak.

McDonald’s’ın her zaman gençlerin ihtiyaçlarını anladığını ve onlara uygun ürünler sunduğunun altını çizen McDonald’s Türkiye Pazarlama Direktörü Elif Göktaş, “Dijital dünyada oldukça aktif olan 18-30 yaş arası gençlerin en sevdiği markalardan biriyiz. McDonald’s olarak tüketicimizi yakından tanımanın ve herkese özel mesajlarla yaklaşmanın önemine inanıyoruz. Bizi tercih eden tüketicilerimizin alışkanlıklarına ve beklentilerine yanıt verebilmek adına düzenli araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmaların ışığında doğan Gamer Menü’nün dijital dünyada ses getireceğine inanıyoruz” dedi.

Gamer Menü'nün, McDonald’s Alo Servis ile sadece 21,95 TL olduğunu belirtelim.