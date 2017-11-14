MEB'den mobil oyun atılımı!

Mobil oyunlar için bir ekip kuran MEB, grafik ve görseller ile öğrencilerin ilgisini çekecek strateji oyunlarının geliştirilmesi için çalışma yürütüyor. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, oyun oynamanın çocukların sosyal, fiziksel ve kavramsal gelişimi konusunda en iyi eğitim programlarından biri olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmaların beyin fonksiyonuyla öğrenmenin çocuk gelişimi açısından çok önemli olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Bilal Tırnakçı, oyun oynamanın aynı zamanda çocukların dünyayla ilgili temel bilgileri edinmelerinin yollarından biri olduğunu anlattı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, bilginin dijitale dönüştürüldüğü gerçeğinden hareket ettiklerini beliterek eğitim bilişim ağı olarak öğrencilerin dil, sanat, sosyal bilimler, matematik, fen bilgisi becerilerini mobil oyun yoluyla artırmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.